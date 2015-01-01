Осуждённый за экстремизм пермяк обратился с жалобой в ЕСПЧ

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Автослесарь из Перми Владимир Лузгин обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека. Жалобу в ЕСПЧ представил правозащитный центр «Мемориал», пишет «Коммерсант».

Напомним, приговор Владимиру Лузгину по ст. 354.1 «Реабилитация нацизма» был вынесен за то, что тот разместил на своей странице в «Вконтакте» статью «15 фактов о бандеровцах, или о чём молчит Кремль», за что был приговорен к штрафу в размере 200 тыс. руб.

Пермяк уже обращался с апелляционной жалобой в Верховный суд РФ, где его защищал известный российский адвокат Генри Резник. Однако Верховный суд оставил решение суда без изменений.

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