Пермский театр оперы и балета может быть построен в пятом квартале Перми Окончательное слово — за представителями архитектурного бюро

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Дэвид Чипперфильд (в центре) с коллегами на конкурсе в 2010 году

Немецкие архитекторы из берлинского офиса архитектурного бюро Дэвида Чипперфильда сегодня, 3 марта, осмотрели в Перми возможные площадки для размещения новой сцены Пермского театра оперы и балета. Их сопровождали представители театра — исполнительный директор Галина Полушкина и технический директор Сергей Телегин.

Директор берлинского офиса Мартин Райхерт, главный архитектор Александр Шварц, который работал вместе с Чипперфильдом над проектом пристроя нового здания Пермской оперы к историческому, а также его заместитель Ронан Бёрк побывали на трёх площадках: в Разгуляе за памятником Татищеву, на эспланаде перед зданием Законодательного собрания и в пятом квартале Перми перед въездом на Коммунальный мост.

Насколько известно «Новому компаньону», именно эта площадка на берегу Камы интересует художественного руководителя театра Теодора Курентзиса. Около 10 лет назад там планировалось построить современный жилой комплекс «Ворота Прикамья», в настоящее время площадка огорожена забором с символикой строительной компании «Камская долина».

Результаты осмотра архитекторы изложат на закрытом рабочем заседании с участием врио губернатора Пермского края Максима Решетникова, которое планируется начать в 15.30.