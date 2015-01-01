Автором Тотального диктанта станет писатель — выходец из Перми Эта миссия доверена дважды лауреату премии «Большая книга» Леониду Юзефовичу

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На пресс-конференции 2 марта, посвящённой проведению очередного Тотального диктанта, директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец объявила, что автором текста станет Леонид Юзефович. Об этом сообщается на сайте фонда.

Каждая часть текста из 250 слов — это небольшое эссе про один из родных городов автора: Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург.

«Когда организаторы проекта предложили мне стать автором диктанта этого года, я размышлял недолго: было очень лестно, что моими предшественниками в этой роли были уважаемые и любимые мною авторы. И надо признаться: от мысли, что мой текст будут писать двести тысяч человек, захватывает дух, — признался Леонид Юзефович. — В эссе описаны три города и три реки, на которых они стоят. В первой части — мой родной город Пермь и река Кама, во второй — Улан-Удэ и Селенга, в третьей — Санкт-Петербург и Нева».

Леонид Юзефович — писатель, сценарист, историк, кандидат исторических наук, автор детективных и исторических романов. Литературным дебютом стала повесть «Обручение с вольностью» в журнале «Урал» в 1977 году. Известность к Юзефовичу пришла в 2001 году после издания цикла исторических детективов о сыщике Иване Путилине. В 2002 году появился детективный роман «Казароза», который был высоко оценён критикой и вышел в финал престижного конкурса — премии «Русский Букер». За роман «Журавли и карлики» Леонид Юзефович стал лауреатом первой премии «Большая книга» 2009 года. В 2015-м вышел в свет документальный роман о забытом эпизоде Гражданской войны на Дальнем Востоке — «Зимняя дорога», в котором рассказывается об эпическом противостоянии в 1922-23 годах в снегах Якутии колчаковского генерал-лейтенанта Анатолия Пепеляева и забайкальского красного партизана Ивана Строда. За эту работу в 2016 году Юзефович получил две главные российские литературные премии — «Национальный бестселлер» и «Большая книга».

Юзефович — не первый писатель из Перми, ставший автором текста Тотального диктанта. В 2014 году этот текст написал Алексей Иванов.

Тотальный диктант-2017 состоится 8 апреля. Готовиться к нему можно начать уже сейчас: бесплатные занятия проходят в библиотеке им. Горького.