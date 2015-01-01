«Азотчик» покорил Эльбрус в честь юбилея завода

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Слесарь-наладчик цеха контрольно-измерительных приборов (КИПиА) филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» Николай Голев установил флаг с юбилейным логотипом «Азота» на склоне Эльбруса — самой высокой вершине Европы.

Идея именно так отметить юбилей родного предприятия пришла слесарю КИПиА ещё два года назад. К поездке он готовился в течение всего прошлого года: выбирал склон, температурный режим в разные сезоны, определялся с тактикой.

«Мы живём практически на границе между Европой и Азией, а Эльбрус — самая высокая точка Европы, поэтому я стремился попасть именно туда», — говорит Николай Голев.

По его словам, каждый, кто занимается экстремальными видами спорта, продолжает совершенствоваться в этом направлении, поэтому для него покорение Эльбруса стало целью последних лет.

«До этого я был на Эльбрусе с альпинистами, а теперь поставил цель — покорить вершину на лыжах. Рад, что это удалось в юбилейный для «Азота» год», — отметил он.

Напомним, в 2017 году филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» отмечает 85-летний юбилей. Этому событию приурочено много разных мероприятий, в том числе и спортивных.

Для справки: Эльбрус — самая высокая гора России и Европы, входящая в список высочайших вершин планеты. Расположена она на границе республик Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. Высота восточной вершины горы достигает 5 тыс. 621 м, западной — 5 тыс. 642 м. Между ними лежит седловина, уступающая вершинам по высоте 300 м. Эльбрус сформировался больше миллиона лет назад, считается, что раньше он был действующим вулканом, поэтому до сих пор не утихают споры, потух он или просто «спит».

Источник — пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Березники

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