Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело по факту невыплаты зарплаты в реготделении «Справедливой России»

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

По информации «Нового компаньона», в следственном комитете РФ по Пермскому краю отказались возбуждать уголовное дело в отношении депутата заксбрания, сопредседателя «Общероссийского народного фронта» и экс-руководителя регионального отделения партии «Справедливая Россия» Дарьи Эйсфельд по факту невыплаты зарплаты сотрудникам реготделения партии сроком более двух месяцев.

В постановлении об отказе сказано, что в действиях Дарьи Эйсфельд нет состава преступления.

«В соответствии с диспозицией ст 145.1 УК РФ необходимым условием привлечения к уголовной ответственности за полную невыплату зарплаты свыше двух месяцев является наличие корыстной или иной заинтересованности. В ходе проверки установлено, что Дарья Эйсфельд руководила реготделением на общественных началах, следовательно корыстная заинтересованность при образовании задолженности у неё отсутствует», — написано в документе.

Там также указано, что оплачивая задолженность по ранее заключённым договорам со СМИ, «Дарья Эйсфельд действовала в интересах партии, а не своих личных целей».

По словам пресс-службы партии, задолженность по зарплате сотрудников на сегодня погашена.

Напомним, 13 декабря прошлого года сотрудник аппарата реготделения партии «Справедливая Россия» Сергей Агеев написал в СУ СК РФ по Пермскому краю заявление о привлечении к административной и уголовной ответственности экс-лидера эсеров Дарьи Эйсфельд за невыплату зарплаты, которая до 23 декабря фактически являлась бухгалтером и главным распорядителем поступающих в реготделение средств. В тексте заявитель указывал, что в 2016 году на счёт реготделения было перечислено 9 млн руб., которые должны были в том числе пойти и на выплату зарплаты работникам. Однако погашать долги в размере более 40 тыс. руб. депутат заксобрания решила перед организациями, входящими в холдинг «АктивМедиа», ранее принадлежащий депутату Госдумы Дмитрию Скриванову.

По данным наших источников, избирательная кампания Дарьи Эйсфельд обошлась в 30 млн руб. Часть денежных средств тогда ещё кандидат в депутаты получила от Дмитрия Скриванова.