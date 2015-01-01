Проект «Белкомура» может быть представлен правительству РФ в середине 2017 года

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По словам гендиректора АО Межрегиональная компания «Белкомур» Владимира Щелокова, проект строительства стратегической железнодорожной магистрали «Белкомур», соединяющей Белое море, Республику Коми и Урал, на сегодняшний день обсуждается и анализируется в Министерстве транспорта РФ, Министерстве экономического развития РФ, ОАО «РЖД» и других ведомствах.

Представить его правительству РФ планируется не раньше середины этого года. Будет ли принято решение по его строительству, и в какой срок, в компании не уточняют.

Напомним, в случае его утверждения, строительство железнодорожной магистрали станет первым крупным проектом, реализующимся на условиях государственно-частного партнёрства.

По словам Владимира Щелокова, общая стоимость проекта сегодня оценивается в 251 млрд руб.

При этом одним из возможных инвесторов строительства «Белкомура» называется китайская корпорация Poly International Holding Co, которая занималась ещё одним проектом, тесно связанным с «Белкомуром», — строительством глубоководного порта в Архангельске.

Концессионное соглашение планируется подписать в 2017 году. Срок реализации соглашения составит 25 лет.

При этом 20% от суммы вложенных средств составят собственные средства инвестора, а 80% — заёмные. В данном случае, с учётом кредитных средств, стоимость строительства «Белкомура» повысится до 330 млрд руб.

«Это те средства, которые инвестор должен заложить в строительство железнодорожной магистрали», — уточняет господин Щелоков.

Часть вложенных средств инвестор планирует вернуть после ввода объекта в эксплуатацию за счёт платы за использование железной дороги. 117 млрд руб. возместит государство концессионеру до 2047 года.

Но даже в этом случае, полагают эксперты, вернуть все вложенные деньги инвестору не удастся, так как разница между фактическими расходами и суммами, которые получит концессионер, будет большой.

Отметим, ранее проект строительства железнодорожной магистрали был включён в «Стратегию развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года» и «Транспортную стратегию России на период до 2020 года». Его планировалось реализовывать на принципах ГЧП с получением господдержки на разработку проектной документации в размере 3,7 млрд руб. Дальнейшее строительство должно было вестись из средств Инвестиционного фонда РФ (118 млрд руб., включая расходы по проектированию дороги).

Протяжённость новой магистрали «Соликамск — Гайны — Сыктывкар — Архангельск» составит 1 тыс. 252 км. При этом заново будет построено 712 км дороги.

ОАО «РЖД» планирует вложить в модернизацию уже действующих участков железнодорожной магистрали, по которым пройдёт «Белкомур», 37 млрд руб.

За счёт того, что магистраль сократит пробег из регионов Сибири и Урала к северным портам России более чем до 800 км и позволит оптимизировать логистику грузов, следующих с Урала и из Сибири за счёт сокращения железнодорожного «плеча» и стоимости доставки этих грузов (на 40-65%), правительство РФ планирует получить за первые восемь лет эксплуатации дороги прямой макроэкономический эффект в размере 3,1 трлн руб. Увеличить ВВП страны за этот же период удастся до 6,3 трлн руб.

Таким образом, прирост ВВП на единицу инвестиций составит 6,5%. Сумма поступлений в консолидированный бюджет страны за десять лет эксплуатации новой дороги достигнет 484,2 млрд руб.