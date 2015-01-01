Администрация «Камводпуть» застрахует свою ответственность на 1 млн рублей

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ФБУ «Администрация Камского бассейна внутренних водных путей» объявило конкурс на оказание услуг по страхованию своей ответственности как судовладельца за вред, причинённый имуществу физических или юридических лиц, связанных в том числе с загрязнением нефтью и другими веществами, а также за вред, причинённый инфраструктурами речного порта и инфраструктуре водных путей, на 2017 год.

Всего будет застраховано 77 водных судов на период навигации с 10 апреля до 30 ноября 2017 года.

Максимальная стоимость контракта составила 1 млн 64 тыс. руб.

«Новый компаньон»

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