Банк УРАЛСИБ открыл новый офис в Перми

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Банк УРАЛСИБ открыл новый офис обслуживания в Перми, увеличив своё присутствие в городе до четырёх точек. Офис расположен по адресу: ул. Ленина, 58.

Здесь представлен полный комплекс современных банковских продуктов и услуг как для розничных клиентов, так и для предпринимателей. В офисе предусмотрена зона круглосуточного обслуживания 24/7 и установлены платёжные терминалы.

Александр Нагаев, управляющий банком УРАЛСИБ в Перми:

— УРАЛСИБ давно и успешно работает в Перми, и открытие нового офиса означает повышение доступности наших продуктов, мы и дальше будем повышать качество услуг, скорость обслуживания, развивать электронные каналы взаимодействия с клиентами.

Банк УРАЛСИБ активно работает в сфере розничного и корпоративного кредитования. Так, объём ипотечных кредитов банка в 2016 году вырос в четыре раза, объём потребительских кредитов — в три раза. Также банк УРАЛСИБ вошёл в ТОП-5 рейтинга крупнейших беззалоговых кредитов за январь 2017 года по версии портала БанкИнформСервис.

Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В» Fitch Ratings, «B-» Standard&Poor’s и «Caa1» Moody’s Investors Service.

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в семи федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 февраля 2017 года насчитывает: шесть филиалов, 276 точек продаж, 1509 банкоматов, 525 платёжных терминалов и 22 981 POS-терминал.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединённой банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для 100 банков-партнёров, которая насчитывает более 5000 банкоматов на всей территории РФ.

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