Руслан Садченко останется в СИЗО до 20 марта

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Как сообщили в Пермском краевом суде, накануне, 1 марта, бывшему замминистра физической культуры и спорта Пермского края Руслану Садченко было отказано в замене меры пресечения содержания под стражей на более мягкую. Ранее аналогичное решение вынес суд Ленинского района города Перми.

Руслан Садченко подал ходатайство об освобождении его из-под стражи, не дожидаясь истечения срока предварительного заключения, который заканчивается 20 марта. Однако сразу два пермских суда ответили бывшему чиновнику отказом.

Напомним, Садченко был задержан 22 июля 2016 года по подозрению в хищении бюджетных средств, которые, по мнению следователей, были присвоены им в ходе реконструкции стадиона «Динамо». С момента задержания арест неоднократно продлевался.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться