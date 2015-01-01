Внешэкономбанк может продать свою долю в «Верхнекамской калийной компании»

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

О возможной продаже акций Верхнекамской калийной компании, принадлежащих ВЭБ, сообщил председатель правления банка Сергей Горьков на инвестфоруме в Сочи, пишет газета «Ведомости».

Напомним, что Верхнекамская калийная компания является дочерним предприятием «Акрона» и реализует проект по освоению Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае, общая стоимость которого оценивается в $1,8-2 млрд. Так, компания приобрела лицензию на освоение здешних недр в Березниках и Усольском районе в 2008 году для создания на базе Верхнекамской калийной компании собственной сырьевой базы, введение в эксплуатацию участка площадью 69,5 кв. км планировалось в 2021 году. В 2013-2015 годы на участке велись проектные работы, в результате которых в 2016 году было получено положительное заключение на строительство рудника и поверхностного комплекса Талицкого ГОКа. В перспективе мощность Талицкого ГОКа может составлять от 2 до 2,6 млн тонн хлоркалия в год.

Отметим, доля Внешэкономбанка в ЗАО «Верхнекамская калийная компания» составляет 20% минус одна акция. 19,9% компании принадлежат ООО «Сбербанкинвестиции» и 60,1% — компании «Акрон».