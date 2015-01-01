«Единая Россия» определилась с проектами, реализация которых продолжится 15 проектов будут утверждены на мартовском заседании регионального политсовета партии

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В среду, 1 марта, в Перми прошла проектная сессия по реализации федеральных проектов «Единой России» на территории Пермского края с участием руководителей регионального отделения партии, депутатов Госдумы, краевого Заксобрания, Пермской городской думы от «Единой России», региональных координаторов партийных проектов, представителей общественных организаций.

С презентациями успешных практик реализации федеральных проектов на территории Пермского края выступили региональные координаторы пяти проектов: «Единая страна — доступная среда» (координатор Александр Ивонин), «Крепкая семья» (координатор Лариса Тингаева), «Детский спорт» (координатор Василий Кузнецов), «Школа грамотного потребителя» (координатор Алексей Бурдин), «Модернизация образования» (координатор Сергей Клепцин).

В этом году «Единая Россия» запускает в дополнение к ранее действовавшим проектам ещё шесть, в числе которых четыре приоритетных: «Городская среда», «Местный дом культуры», «Парки малых городов» и «Театры малых городов». На реализацию этих проектов предусмотрено федеральное финансирование. Так, на проект «Парки малых городов» Пермский край получит 11 млн руб., на «Театры малых городов» — 29 млн руб., на «Местный дом культуры» — более 30 млн руб. Проект «Городская среда» получит самую большую поддержку — более 400 млн руб.

Для эффективной работы каждого партпроекта будут созданы общественные советы. Формировать составы общественных советов будут исходя из профессиональных качеств участников. В советы могут входить представители гражданского общества, лидеры общественного мнения, инициативные люди. Общественный актив должен помогать в реализации проектов.

Игорь Сапко, депутат Государственной думы от партии «Единая Россия»:

— В рамках избирательной кампании 2016 года мы столкнулись с рядом проблем, касающихся большинства жителей страны. Наказы были систематизированы и в итоге оформлены в партийные проекты. Сегодня в Пермском крае сложилась благополучная обстановка в плане реализации проектов «Единой России». Представительство партии в Государственной думе, Законодательном собрании и Пермской городской думе позволяет консолидировать силы на всех уровнях. Нам удалось внести изменения в бюджет России и выделить на реализацию четырёх приоритетных проектов дополнительные средства.

По итогам были отобраны 15 проектов, реализация которых в Прикамье будет продолжена. Они будут утверждены на ближайшем заседании регионального политсовета партии «Единая Россия» Пермского края.

«Сегодня прошла перезагрузка всех федеральных партийных проектов, у нас поменялись проектные команды на федеральной и региональной площадках. И мы передаём накопленный партией проектный опыт. От координаторов, которые доложили об итогах работы за более чем пять лет, новые участники процесса смогли получить представление о том, как успешно, эффективно реализовать свою работу не только в Перми, но и в Пермском крае», — подчеркнул заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» по политическому планированию и проектной работе, председатель Пермской городской думы Юрий Уткин.

Источник — пресс-служба регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» в Пермском крае