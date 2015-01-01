«Уралуправтодор» передал «Прикамью» в управление 370 км дорог в Пермском крае

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

«Уралуправтодор», занимающийся обслуживанием федеральных дорог в Уральском федеральном округе, с начала 2017 года передал 370 км дорог Пермского края ФКУ «Прикамье», пишет ТАСС со ссылкой на слова начальника «Уралуправтодора» Алексея Борисова.

По данным Алексея Борисова, в прошлом году в управлении «Уралуправтодора» находилось 2,380 тыс. км дорог Приволжского и Уральского федеральных округов, а также Пермского края, Свердловской, Тюменской областей и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

В 2017 году по решению Федерального дорожного агентства дороги Пермского края были переданы в Упрдор «Прикамье».

Таким образом, было передано 370 км пермских дорог. Ещё 58 км дорог Пермского края «Уралуправтодор» оставил за собой, так как на этом участке не закончена реконструкция двух объектов, которая была начата в 2013 году. Впоследствии они будут переданы «Прикамью».

Напомним, ФКУ Упрдор «Прикамье» было создано в конце июня 2016 года в рамках реорганизации системы управления российской дорожной отраслью. Новое ведомство курирует федеральные автодороги не только в нашем регионе, но и в Кировской области, Республике Коми, Марий Эл, Ненецком автономном округе. Всего в управлении организации находится более 2 тыс. км дорог.

«Новый компаньон»