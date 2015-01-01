Антимонопольное дело в отношении «Моторостроителя» признано лучшим в России

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Президиум ФАС России определил лучшие антимонопольные дела территориальных органов за 2016 год.

Первое место заняло дело Пермского УФАС России в отношении муниципального унитарного жилищно-эксплуатационного предприятия «Моторостроитель».

Предприятие имело два разных тарифа на горячее водоснабжение, но применяло их так, что жители нескольких домов переплачивали за эти услуги.

Дело в том, что Региональная служба по тарифам утвердила стоимость тепловой энергии для ответчика в двух вариантах: тепловая энергия, поставляемая «ПСК», и тепловая энергия, поставляемая «ТГК-9». При этом тариф «ПСК» был выше, чем тариф «ТГК-9». Жителям многоквартирных домов предприятие выставляло счета по тарифам «ПСК», а жителям соседнего дома — по тарифам «ТГК-9». Однако для приготовления горячей воды тепловая энергия поступала с источника ТЭЦ-6, которая принадлежит «ТГК-9».

Пермское УФАС России выдало предписание о применении одинаковых тарифов для всех многоквартирных домов ТЭЦ-6 (около 2 тыс. домов).

Источник — Пермское УФАС России