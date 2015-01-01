Элла Памфилова не исключает причастность ушедших в отставку губернаторов к нарушениям на выборах

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Фото: Константин Долгановский

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщает о том, что кто-то из ушедших в отставку губернаторов оказался в списке Центризбиркома за нарушения, допущенные в ходе избирательной кампании.

При этом госпожа Памфилова не стала уточнять, кто именно из губернаторов попал в список ЦИКа.

Она также добавила, что ЦИК приложит все усилия для того, чтобы высокопоставленные региональные чиновники, имеющие отношение к нарушениям в ходе избирательных кампаний, несли ответственность, пишет «Интерфакс».

Напомним, губернатор Пермского края Виктор Басаргин объявил о своей отставке 6 февраля этого года, несмотря на то, что собирался участвовать в губернаторских выборах. Об этом своём желании он заявил 22 сентября во время подведения итогов выборов в Пермском крае.

В декабре 2016 года он заявил о начале административной реформы в крае, а чуть позже — 20 января — представил обновлённый состав краевого правительства.

Между тем в крайизбиркоме заявляют, что в 2016 году выборы в Пермском крае прошли честно и открыто, о чём свидетельствует и количество наблюдателей на избирательных участках (более 8,5 тыс. человек, что на 1,5 тыс. человек больше, чем в 2011 году) и статистика жалоб.

Так, в единый день голосования поступило всего 108 заявлений, на смешанных выборах в 2011 году их было 189. В избирательные комиссии также поступило в два раза меньше обращений.

Кроме того, в 2011 году на сайт «Карта нарушений» ассоциации «Голос» из Пермского края поступило 118 обращений о нарушениях избирательного законодательства, в 2016 году — 44. Большинство касалось нарушений вне помещений участковых комиссий. Остальная часть — незначительных нарушений, которые не могли повлиять на итоги голосования. В ЦИК РФ из Пермского края поступило семь жалоб из более чем 2400 по всей России.

«Новый компаньон»