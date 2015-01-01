Пермский край получит 14,7 млн рублей на оборудование школ к ЕГЭ

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Пермский край получит 14,7 млн руб. из федерального бюджета на приобретение оборудования для ЕГЭ. В пункты проведения экзамена будут закуплены современные принтеры и сканеры.

В прошлом году только в 13% пунктах проведения экзаменов контрольно-измерительные материалы печатались и сканировались в школах. В этом году специальным оборудованием планируется оборудовать порядка 70% всех аудиторий. К началу 2018 года все пункты сдачи ЕГЭ будут работать с использованием новой техники.

Источник — администрация губернатора Пермского края