Чистая прибыль АИЖК за 2016 год увеличилась на 58,8%

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Согласно отчётности, опубликованной агентством в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности, чистая прибыль АИЖК, по сравнению с 2015 годом, увеличилась на 58,8% (5,1 млрд руб.) и составила 13,7 млрд руб.

Отметим, что вместе с прибылью увеличилась рентабельность АИЖК, увеличившись с 2015 года на 3,3% и составив 9,9%. Кроме того, на 16,3 млрд руб увеличился портфель ипотечных архивов, он составил 272,1 млрд руб.

Отношение операционных расходов к операционным доходам до создания резервов в 2016 году снизилось до 27,6%, тогда как в 2015 составляло 33,3%.