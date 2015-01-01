Количество письменных жалоб бизнес-омбудсмену в Прикамье увеличилось на 44%

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Как сообщает в ежегодном докладе уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Вячеслав Белов, в 2016 год было принято 963 обращения. При этом количество письменных жалоб увеличилось на 44% (с 281 в 2015 году до 404 в 2016).

Из письменных жалоб отработано 320. По 84 обращениям работа продолжается. В 103 случаях изложенные факты не подтвердились.

В 126 случаях факты нарушений подтвердились и права были восстановлены. В 91 обращении дать оценку обоснованности жалобы не представлялось возможным.

Наиболее проблемной сферой для предпринимателей, как и в прошлые годы, остаётся «Проведение проверок».

Больше всего жалоб поступает на проверки со стороны налоговых органов (25 жалоб), прокуратуру (20 обращений) и минпромторг (семь).

Второй по значимости остаётся проблема земельно-имущественных и арендных отношений — это отказы органов местного самоуправления в предоставлении земельных участков, в продлении и перезаключении договоров аренды, размещения нестационарных торговых объектов и увеличение аренды.

Лидером по количеству обращений стала Пермь (223 жалобы). Ещё 18 жалоб поступило из Краснокамского района, 20 — из Пермского района и т. д.