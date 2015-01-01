Доля участия федерального бюджета в региональной экономике увеличилась на 17% В краевом правительстве рассказали об основных направлениях субсидирования

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В среду, 1 марта, врио губернатора Пермского края Максим Решетников провёл очередное открытое заседание краевого правительства. На повестке дня были вопросы подписания соглашения краевой власти с федеральной на предмет софинансирования местных проектов.

В первую очередь, Максим Решетников представил членам правительства нового министра сельского хозяйства, которым стал бывший глава Уинского района Александр Козюков. Врио губернатора подчеркнул, что сфера поддержки сельского хозяйства является одной из приоритетных, поэтому членам правительства стоит помочь вновь назначенному главе минсельхоза.

Основной темой повестки заседания правительства стало федеральное софинсирование краевых проектов. Как отметил врио губернатора, доля участия федерального бюджета на будущий год увеличилась с 56 до 73%.

«Грубо говоря, если раньше на один рубль из краевой казны приходился один рубль из федерального бюджета, теперь на один наш рубль поступит три федеральных рубля», — сказал Максим Решетников.

Как сообщила собравшимся первый заместитель председателя правительства Пермского края Ольга Антипина, в этом году работа по подписанию соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета впервые проводилась в электронном виде через систему «Электронный бюджет».

«Все органы власти Пермского края, несмотря на сложности, оперативно справились со своей задачей. Благодаря этому из федерального бюджета Пермский край получит более 4,2 млрд руб.», — отметила она.

Так, по словам зампредседателя правительства, всего в крае есть 37 направлений субсидирования. Но больше всего федеральных денег (1,226 млрд руб.) будет направлено на поддержку сельского хозяйства. В частности, планируется предоставлять дотации сельхозпроизводителям и реализовывать социальные проекты на селе (строить школы и спортивные учреждения, проводить газ, а также расселять граждан из ветхого и аварийного жилья).

Ещё 1 млрд руб. из федерального бюджета будет выделен на реализацию программы «Безопасные и качественные дороги». На сумму свыше 447 млн руб. будет прософинансировано строительство новой школы во Фролах Пермского района, на сумму порядка 424 млн руб. оказана поддержка государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды, на сумму 11,7 млн руб. организовано благоустройство городских парков, на сумму 546 млн руб. — предоставлено жилья детям-сиротам. 150 млн руб. будет направлено на поддержку инвалидов, 73 млн руб. — на компенсацию взносов на капремонт отдельным категориям граждан, 186 млн руб. — на здравоохранение (оказание высокотехнологичной медицинской помощи и приобретение нового вертолёта санавиации), 67 млн руб. — на культуру (поддержка малых театров и дворцов культуры в муниципалитетах), 7,8 млн руб. — на спорт, 87 млн руб. — на поддержку малого предпринимательства, 252 млн руб. — на строительство сельских дорог.

«Важно отметить, что в каждом соглашении прописан контроль за целевыми показателями. Недостижение целевых показателей влечёт штрафные санкции с выплатой из краевого бюджета», — отметила Ольга Антипова.

«Ключевая задача — оперативно проработать с муниципалитетами и получателями субсидий и сократить «бюрократические проволочки». Денежные средства в сжатые сроки должны быть направлены на конкретные мероприятия, результаты которых смогут увидеть и ощутить жители края», — подчеркнул Максим Решетников.