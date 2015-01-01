Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 3 марта

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Время на подготовку. Администрация Перми объявила о начале приёма заявок на участие в конкурсе на ремонт дорог. Конкурсные процедуры планируется провести в конце марта, а в апреле заключить договоры с подрядчиками. Это позволит подрядчикам заранее заготовить необходимые материалы и распределить свои ресурсы, а властям города — организовать работу и продумать схемы движения с целью минимизации неудобств для автомобилистов.

Лидерство в приоритете. Пермские депутаты обсудили вопросы сотрудничества с краевыми властями.

Наука быть избранным. Стартовало обучение в пермской Школе муниципального депутата.

Есть контакт. В городском call-центре прошла серия прямых телефонных линий.

Новый «Новый день». Популярная утренняя программа телеканала «Рифей» владеет секретом вечной молодости.

В Кировском районе построят бассейн. Единственный бассейн в правобережной части Перми будет расположен на ул. Сысольской, 10/5.

Опасный звонок. Пермяков предупреждают о новой схеме мошенничества через интернет-магазины.

Солнечный Матвей. Обрести семейное счастье помогает проект «Требуется мама!».

На здании Театра-Театра появится мемориальная доска. В юбилейном для театра году у служебного входа установят мемориальную доску Ивану Бобылёву.

Сказка в помощь. Ежегодный благотворительный концерт «Музыка жизни» пройдёт в формате экшн-сказки.

Газета «Пятница» выходит тиражом 110-150 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

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