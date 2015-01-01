В Соликамске на Масленице от упавшей деревянной конструкции пострадала женщина

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Как сообщает краевое управление ГУ МВД России, в воскресенье, 26 февраля, на масленичных гуляниях в Соликамске была травмирована одна из жительниц упавшей на неё деревянной конструкцией с надписью «Ярмарка».

Известно, что плохо закреплённая конструкция не выдержала порыва ветра и упала, накрыв собой женщину.

В результате происшествия пострадавшая 1981 года рождения была госпитализирована с травмами головы и ушибами.

По данному факту проводится проверка.