В Перми выберут главу КСП до 28 апреля

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На заседании Пермской городской думы депутаты обсудили порядок проведения конкурса по отбору кандидатов на должность председателя Контрольно-счётной палаты города Перми сроком на пять лет.

Конкурс пройдёт с 28 февраля по 28 апреля. Конкурсная комиссия состоит из девяти человек. В неё вошли руководители комитетов гордумы. Координировать работу комиссии будет председатель Пермской городской думы Юрий Уткин, его заместителем избран первый заместитель председателя думы Дмитрий Малютин. Объявление о проведении конкурса будет размещено не позднее 15 марта.

«Новый компаньон»