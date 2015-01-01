В Пермском крае многодетные семьи просят вернуть им ежемесячные выплаты

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Во вторник, 28 февраля, эксперты ОНФ заявили о том, что проанализируют ситуацию с выплатой ежемесячных пособий многодетным семьям, предназначавшихся за рождение третьего ребёнка, в трёх российских регионах: в Пермском крае, Омской и Оренбургской областях.

По словам председателя РОО «За права детей на образование» Анны Куликовой, причиной этого стало массовое обращение многодетных семей, которые уверены, что региональные депутаты, корректируя законодательство, намеренно лишили их этих выплат, даже несмотря на то, что семьи, которым предназначались эти выплаты, уже ожидали рождение ребёнка.

Поэтому, когда дети родились, семьи оказались в трудной жизненной ситуации.

Напомним, в Пермском крае выплаты были прекращены с 1 января 2016 года.

Как пояснила сопредседатель ОНФ, депутат Законодательного собрания Пермского края Дарья Эйсфельд, вопрос поддержки многодетных семей находится на контроле «Народного фронта» и уже обсуждался с врио губернатора Пермского края Максимом Решетниковым.