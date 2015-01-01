На конкурс проектов инициативного бюджетирования поступили заявки из 14 муниципалитетов

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Как сообщают в министерстве территориального развития Пермского края, на краевой конкурс проектов инициативного бюджетирования уже поступило 27 заявок из 14 территорий края.

В министерстве напоминают, что благодаря инициативному бюджетированию в территориях могут быть реализованы такие проекты, как обустройство детского городка, спортивной площадки, ремонт тротуаров и другие инициативы. Для этого жителям необходимо подготовить проект и отправить его на конкурс. Одна территория сможет представить до четырёх заявок. Заявки принимаются до 31 марта.

Проекты-победители будут финансироваться из нескольких источников: краевого и местного бюджетов, а также за счёт населения, индивидуальных предпринимателей и юрлиц. Объём краевой поддержки в этом году составил 85 млн руб.

Источник — администрация губернатора Пермского края