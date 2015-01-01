УФАС начало проверку мэрии Перми по заявлению перевозчиков
Пермское УФАС России начало служебную проверку по заявлению шести перевозчиков, которые считают, что городская администрация нарушает закон, не указывая конкретные технические требования к программному обеспечению для валидаторов.
Напомним, конфликт между администрацией Перми и рядом перевозчиков произошёл месяц назад, когда школьников, студентов и пенсионеров обязали пользоваться льготными электронными проездными на 90 поездок в месяц. Чтобы учитывать поток льготников, эти проездные нужно прикладывать к специальному устройству — валидатору. Но у ряда перевозчиков программное обеспечение валидаторов не считывало чип льготного проездного, следовательно, данные о поездке льготника не попадают в базу, а перевозчику не компенсируется льгота.
В антимонопольное ведомство обратились ООО «АААвто», ООО «Дизель» , ООО «Горавтотранс», ООО «Вираж», ООО «Закамский автобус-1» и один индивидуальный предприниматель.
«Замена технических требований к прикладному программному обеспечению валидаторов указанием на конечный результат приводит к нарушению прав и законных интересов перевозчиков», — указано в заявлении.
Перевозчики просят обязать администрацию обеспечить приём данных о поездках льготников вне зависимости от применяемого перевозчиками программного обеспечения.
«Нескольким перевозчикам, обратившимся в феврале в МКУ «Гортранс», было отказано в подключении к системе электронного учёта пассажиропотока, так как после проведения диагностики было выявлено, что программное обеспечение валидаторов не осуществляет чтение и запись данных с электронного чипа льготного проездного. Кроме того, в системе не отображаются транзакции по картам «Администратора», «Оператора» и «Контролёра», предназначенные для внутреннего использования. Таким образом, возможность получения объективных данных о работе системы отсутствует. Стоит отметить, что перевозчики могут переустановить программное обеспечение, соответствующее требованиям системе. Смена валидатора при этом не требуется. Так, например, перевозчики, установившие валидаторы на 14 маршрутах (№ 1, 3, 5, 12, 16, 21, 25, 37, 41, 58, 62, 68, 71, 73) не имели проблем с подключением, так как современное оборудование поддерживает возможность установки одновременно нескольких программных обеспечений», — сообщили в МКУ «Гортранс».
Кроме того, по информации муниципального учреждения, в настоящее время ведётся тестирование использования на одном валидаторе нескольких программных обеспечений.
Пермское УФАС, в свою очередь, направило запрос в администрацию Перми о предоставлении письменной правовой позиции по фактам, изложенным в заявлении перевозчиков.
«По итогам проверки будет принято решение о возбуждении антимонопольного дела в отношении администрации Перми (при наличии оснований для этого), либо об отказе в возбуждении дела (при отсутствии таковых). Срок ответа на запрос — 17 марта», — сообщили в антимонопольном ведомстве.