Пермские депутаты предложили снять ограничение по количеству поездок по льготным проездным

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Вопрос о действии электронных льготных проездных документов в части совершения фиксированного числа поездок был сегодня затронут в ходе пленарного заседания Пермской городской думы.

В своём пресс-подходе позицию представительного органа власти обозначил заместитель председателя гордумы Алексей Грибанов. По его мнению, сейчас самой обсуждаемой темой для всего депутатского корпуса является именно внедрение электронных проездных на муниципальных маршрутах города.

Алексей Грибанов, заместитель председателя Пермской городской думы:

— Мы просто не можем оставить без внимания вопросы, которые затрагивают социально незащищённые слои населения, — школьников, пенсионеров и, в большей степени, студентов. Проблема внедрения электронных проездных только за последний месяц нашла отражение сразу на двух общественных площадках Перми — в региональном отделении ОНФ и круглом столе, организованном гордумой. Нам удалось «нащупать» подходы по её решению. Так, принципиально снимаются все ограничения по продаже льготных проездных документов. Кстати, это решение датируется ещё 2013 годом, но начало его исполнения пришлось по каким-то причинам только на начало нынешнего года. Вторая и самая важная часть принятых решений заключается в том, что количество фиксированных поездок в транспорте необходимо увеличивать. В этом направлении был достигнут определённый компромисс с администрацией города. Сейчас «камень преткновения» заключается в том, что электронная система учёта пассажиропотока в Перми не внедрена в полном объёме, она «обкатывается» только в 15% общественного транспорта. В связи с этим хочу отметить, в настоящее время льготные категории граждан могут спокойно использовать свои проездные без ограничения количества поездок.

По словам парламентария, крайний срок внедрения системы учёта пассажиропотока на всём подвижном транспорте города определён до конца 2017 года. Существует договорённость с краевыми властями о том, что будет функционировать единая система учёта всех категорий льготных пассажиров. Эти вопросы вновь будут рассматриваться на мартовском пленарном заседании городской думы.