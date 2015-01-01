Минприроды Пермского края выставило на торги 19 лесосек
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Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края объявило аукцион по продаже 19 лесосек (объём заготовки древесины 43,9 тыс. кубометров) в Добрянском, Кунгурском, Закамском и Горнозаводском лесничествах. Аукцион состоится 10 марта.
Напомним, всего в 2017 году в регионе с торгов планируется продать 300 тыс. кубометров древесины.
Источник — администрация губернатора Пермского края
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