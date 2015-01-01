Сергей Сапегин возглавит комитет по физической культуре и спорту администрации Перми
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Глава Перми Дмитрий Самойлов определился с кандидатурой на пост председателя комитета по физической культуре и спорту администрации Перми, пишет «Коммерсант-Прикамье».
Им станет Сергей Сапегин, который является начальником управления обеспечения деятельности департамента образования администрации Перми.
Напомним, Дмитрий Онорин ушёл с поста председателя спорткомитета 20 февраля этого года. Тогда же и.о. главы комитета была назначена Мария Бородина.
«Новый компаньон»
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