В Прикамье соревнуются юные пианисты Краевой конкурс юных музыкантов пройдёт в девятый раз

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Открытый краевой конкурс «Юные пианисты Прикамья» – проект Пермского музыкального колледжа, цель которого – выявление и поддержка одарённых детей и музыкальной молодёжи.

С начала проведения конкурса в 2005 году в нём приняли участие более 450 учащихся музыкальных школ и студентов музыкальных училищ и колледжей Пермского края.

Нынешний, IX конкурс – самый представительный: в нём примут участие более 140 юных пианистов от 8 до 20 лет из 13 городов и сёл Пермского края. Впервые в конкурсную программу включено исполнение современной музыки; появилась и новая номинация – «Фортепианный ансамбль».

Председатель жюри конкурса 2017 года – выдающийся пианист, преподаватель Российской академии музыки им. Гнесиных, Высшей школы музыки им. Г. Эйслера (Берлин), Международной музыкальной академии им. А. Рубинштейна (Дюссельдорф-Берлин), лауреат международных конкурсов Михаил Мордвинов.

ПРОГРАММА КОНКУРСА

2 марта – 11.00 – открытие конкурса.

13.00-17.00 – конкурсные прослушивания (ансамбли).

19.00-21.00 – концерт Михаила Мордвинова в Органном концертном зале филармонии.

3 марта – 11.00 – 15.00 – прослушивания младшей группы (сольное исполнительство).

16.30–20.00 – прослушивания средней группы.

4 марта – 10.00–14.00 – прослушивания старшей группы.

15.00–18.00 – прослушивания I юношеской группы.

18.30–20.00 – прослушивания II юношеской группы.

5 марта – 10.00–13.00 – мастер-класс председателя жюри Михаила Мордвинова.

13.00-14.00 – Круглый стол по итогам конкурса.

14.30-16.00 – торжественное закрытие IX открытого краевого конкурса «Юные пианисты Прикамья».

Все мероприятия конкурса, кроме концерта Михаила Мордвинова, проходят в Концертном зале Пермского музыкального училища (ул. Екатерининская, 71) и открыты для свободного посещения.