Снискание божественной благодати

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Сегодня, 28 февраля, в рамках авторского абонемента «Прикосновение» Уральский Государственный камерный хор Пермской филармонии исполнит мировую премьеру «Литургия Святого Иоанна Златоуста» Антона Вискова, посвящённую Дню ангела Святейшего Патриарха Алексия II.

Государственный камерный хор Пермской краевой филармонии в прошлом, юбилейном 80-м сезоне, отметил 40-летний юбилей.

Сохранение национальных певческих традиций — высокая миссия камерного хора Пермской филармонии. Профессиональный уровень и творческие достижения — повод гордиться уникальным коллективом. Неслучайно Уральский камерный хор, который хорошо знают и в России, и в Европе, получает массу предложений по организации гастролей за рубежом. Они уже пели русскую хоровую музыку в соборах Франции, Италии, Дании, Германии, Польши, Финляндии, Эстонии, представляя Россию как коллектив европейского уровня.

Ещё тогда, в прошлом столетии, их называли «Русский хор ХХI века». По мнению н.а. РФ Владимира Минина, Уральский камерный хор — один из лучших коллективов России. Профессиональная пресса в рейтинге отечественных хоровых дирижёров определила место маэстро Владислава Новика в числе первых десяти.

Антон Висков — член-корреспондент Международной академии творчества, композитор Международного фонда единства православных народов, арт-директор и композитор Московского ансамбля духовной музыки «Благовест», член Союза композиторов России, Российского авторского общества. Награждён медалью «За заслуги перед Отечеством» второй степени, Похвальными грамотами его Святейшества Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.

С Висковым хор Пермской филармонии уже сотрудничал в прошлом году, подарив слушателям премьеру «Рождественского концерта» на слова народной духовной поэзии.

«Литургия Святого Иоанна Златоуста» — более сложный пласт духовной музыки. Вот что об этом сочинении говорит сам композитор:

— Цикл песнопений чина Литургии Святого Иоанна Златоуста №3 закончен в 2013 году, хотя музыкальный материал собирался, начиная с 2010 года. Все части цикла строго соответствуют Литургическому чину и могут исполняться как во время Богослужения, так и в концертных условиях. Но не всегда концертная практика способна вместить поток новых композиторских работ. Кроме того, песнопения Литургии, отличающиеся значительными техническими и художественными трудностями, требуют не только исполнителей самого высокого класса, но и масштабной художественной работы. Поэтому для меня было настоящим чудом и несказанной радостью, что такой прославленный коллектив, как Уральский камерный хор, взял в репертуар это сочинение, инициатива целиком принадлежала художественному руководителю, народному артисту России, Владиславу Новику. Почему в наше время я взялся за жанр литургии? Этот музыкальный жанр имеет в России многовековую историю. Среди лучших образцов — Литургические циклы П. Чайковского, С. Рахманинова, А. Гречанинова и П. Чеснокова. Сейчас в России, в эпоху интенсивных духовных поисков и обретения веры многие музыкальные творцы создают Литургические песнопения и, надо заметить, профессиональных композиторов среди них намного больше, чем было, скажем, в начале ХХ века, когда духовную музыку писали, во многом, регенты и любители.

В свою очередь, художественный руководитель и главный дирижер УГКХ Владислав Новик особо подчеркнул, что глубочайший смысл этого произведения в снискании Божественной благодати и творении Божьей воли, что всегда являлось смыслом и радостью человеческой жизни.

По сообщению пресс-службы Пермской краевой филармонии