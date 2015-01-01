В Перми объявлены конкурсы на ремонт 14 дорожных объектов

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Пять районных администраций Перми уже объявили конкурсы на дорожные ремонты в счёт федерального финансирования, ещё два района разместят аукционную документацию в ближайшее время. Как сообщили в управлении внешнего благоустройства администрации Перми, учреждения благоустройства Индустриального, Ленинского, Свердловского, Дзержинского районов и посёлка Новые Ляды объявили конкурсы по выбору подрядчика на ремонт 14 дорожных объектов.

Сейчас идёт приём заявок, провести сами конкурсные процедуры планируется в конце марта и в апреле заключить договоры с подрядчиками.

«Своевременное проведение конкурсных процедур позволяет подрядчикам заготовить необходимые материалы, распределить свои ресурсы, а нам организовать работу и продумать схемы движения таким образом, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов», — отметил замглавы администрации Перми Анатолий Дашкевич.

Напомним, Перми в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» были выделены субсидии на ремонт дорог в размере 500 млн руб. Точно такая же сумма будет выделена из городского бюджета, а затем её планируется компенсировать федеральными средствами.

Федеральные средства планируется направить на ремонт 18 дорожных объектов общей площадью свыше 400 тыс. кв. м. Всего же в этом году в Перми будет отремонтировано около 1 млн кв. м дорог. Самыми масштабными станут реконструкция пересечения улицы Героев Хасана с Транссибирской магистралью и замена трамвайных путей на Северной дамбе.

Источник — администрация Перми