Минсельхоз Пермского края возглавит глава Уинского района
Глава Уинского района Александр Козюков на этой неделе будет назначен министром сельского хозяйства Пермского края. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе администрации губернатора, уточнив, что официально назначение ещё не состоялось.
Напомним, ранее о возможном назначении Александра Козюкова на пост министра сообщал «Коммерсант-Прикамье».
Предыдущий глава краевого минсельхоза Иван Огородов не вошёл в новый состав правительства после проведённой экс-губернатором Виктором Басаргиным административной реформы.
Александр Козюков закончил Пермский сельскохозяйственный институт по специальности «агрономия».
С октября 2005 года по май 2009-го работал главой Уинского сельского поселения, избравшись на этот пост дважды.
До работы в муниципальных органах власти возглавлял колхоз «За мир», был заместителем директора по учебно-производственной деятельности профессионального училища №23, заведующим организационным отделом администрации Уинского района.
По итогам парламентских выборов в сентябре прошлого года, партия власти «Единая Россия» набрала в Уинском районе рекордно высокий процент — 67,4.