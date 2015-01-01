Минсельхоз Пермского края возглавит глава Уинского района

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Глава Уинского района Александр Козюков на этой неделе будет назначен министром сельского хозяйства Пермского края. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе администрации губернатора, уточнив, что официально назначение ещё не состоялось.

Напомним, ранее о возможном назначении Александра Козюкова на пост министра сообщал «Коммерсант-Прикамье».

Предыдущий глава краевого минсельхоза Иван Огородов не вошёл в новый состав правительства после проведённой экс-губернатором Виктором Басаргиным административной реформы.

Александр Козюков закончил Пермский сельскохозяйственный институт по специальности «агрономия».

С октября 2005 года по май 2009-го работал главой Уинского сельского поселения, избравшись на этот пост дважды.

До работы в муниципальных органах власти возглавлял колхоз «За мир», был заместителем директора по учебно-производственной деятельности профессионального училища №23, заведующим организационным отделом администрации Уинского района.

По итогам парламентских выборов в сентябре прошлого года, партия власти «Единая Россия» набрала в Уинском районе рекордно высокий процент — 67,4.