В документации на реконструкцию дороги Кунгур-Соликамск был указан несуществующий ГОСТ

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Пермское УФАС России признало обоснованной жалобу ООО «Тендер Плюс» на действия заказчика при организации и проведении электронного аукциона на реконструкцию автодороги Кунгур-Соликамск.

В частности, как выяснили антимонопольщики, в конкурсной документации, действительно, был указан несуществующий ГОСТ. Так вместо «ГОСТ 12071-2015» в документации следовало указать «ГОСТ 12071-2014».

Заказчик — Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края — факт опечатки оспаривать не стало.

Всего на аукцион поступили три заявки, и так как «Тендер Плюс» не присутствовал на заседании и не доказал, что опечатка не позволила ему подать заявку на аукцион, антимонопольная служба не стала выдавать предписание о внесении изменений в документацию, поскольку допущенное нарушение не повлияло на ход закупки.

Источник — Пермское УФАС