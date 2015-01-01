Организатора митинга памяти Немцова приговорили к штрафу в 1 тыс. руб.

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Фото: Константин Долгановский

Дзержинский районный суд Перми вынес приговор по административному делу одного из организаторов митинга памяти Бориса Немцова Валентина Мурзаева. Его приговорили к 1 тыс. руб. штрафа.

Как рассказал «Новому компаньону» председатель регионального отделения партии «ПарНаС» в Пермском крае Михаил Касимов, Мурзаева обвинили в том, что на его страничке в социальной сети «Вконтакте» в октябре 2014 года был размещён видеоролик с гимном «Гитлерюгенда», где по ходу видеоряда демонстрируется нацистская символика, что попадает под ст. 20.3 КоАП «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики». Наказание по статье — до 2 тыс. руб. штрафа либо до 15 суток административного ареста.

Валентин Мурзаев, в свою очередь, считает, что для начала следовало бы установить стопроцентную принадлежность странички, где был размещён упомянутый ролик, ему, а, во-вторых, определить круг лиц, которым этот ролик был доступен для просмотра.

«Судья счёл мои доводы о том, что этот ролик мог разместить не я, безосновательными. Более того, в судебном решении есть ошибка — там указано, что данный ролик я разместил 20 февраля 2016 года, хотя это дата экспертизы», — рассказал Валентин Мурзаев.

Он добавил, что сейчас рассматривается вероятность обжалования приговора, хотя все понимают, что шансов у гражданских активистов мало.

Напомним, сегодня, 27 февраля, в Дзержинском районном суде Перми состоялся процесс по делу одного из организаторов вчерашнего митинга памяти Бориса Немцова Валентина Мурзаева. После окончания мероприятия его попросили пройти в полицейскую машину и увезли в Дзержинское РОВД, где оставили до утра понедельника, как подозреваемого в демонстрации нацистской символики.