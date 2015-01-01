Григорий Куранов назначен заместителем полпреда по Дальневосточному федеральному округу

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Как стало известно «Новому компаньону», назначен новый заместитель Юрия Трутнева — полномочного представителя президента России Дальневосточном федеральном округе. Им стал экс-депутат Госдумы РФ Григорий Куранов.

Напомним, Григорий Куранов с 1 февраля 2013 года начал работу полномочным представителем президента Башкирии при президенте РФ. После отказа от мандата Анатолия Ломакина, Григорию Куранову было предложено занять его место в Госдуме РФ, так как он был следующим в списке кандидатов в депутаты от «Единой России» по Пермскому краю.

Ранее господин Куранов работал руководителем Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае, чуть раньше он исполнял обязанности главы администрации губернатора Пермского края. В январе 2013 года Григорий Куранов ушёл с должности и. о. главы администрации губернатора.

«Новый компаньон»