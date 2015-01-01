На форуме «Время – деньги!» специалисты ПЗСП расскажут пермякам о преимуществах ипотеки

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28 февраля в 13:30 во Дворце культуры молодёжи Пермского университета (ул. Букирева, 10) пройдёт Молодёжный форум финансовой культуры «Время — деньги!».

Цель форума — стимулировать молодых людей к повышению личной финансовой грамотности. Информация, имеющая для молодёжи практическое значение, будет подаваться в неформальном, преимущественно интерактивном стиле.

Участники форума обсудят следующие темы: «Финансовые продукты и услуги будущего», «Персональные инвестиции для физических лиц», «Влияние технологии Blockchain на финансовую сферу» и «Критерии выбора ипотеки или аренды жилья для молодых людей». О последней теме пермякам расскажут специалисты строительной компании «ПЗСП». В частности, горожане смогут сравнить, что выгоднее: покупка новостройки, вторичной недвижимости или социальный найм жилья.

Пермские финансовые компании, государственные и образовательные учреждения проконсультируют по вопросам налогообложения, пенсионного обеспечения, финансовой безопасности и инвестиций. Особенностью форума станет деловая интерактивная игра-квест по планированию личного бюджета и достижению финансовых целей с элементами случайных событий. Участие в ней примут заранее сформированные студенческие команды.

Вход на мероприятие свободный.

Подробности о программе форума можно узнать в официальной группе в соц.сети «ВКонтакте» https://vk.com/perm_time_is_money.

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