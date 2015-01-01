Пермские наивные художники покоряют Москву В московской галерее показывают творчество пермских маргиналов-аутсайдеров

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21 февраля в галерее-мастерской «ГРАУНД Ходынка» открылась выставка-инсталляция «Монологи», где впервые в Москве представлены работы пермских художников-аутсайдеров Алексея Фомина, Валерия Щекалова, Анатолия Краева и Саши Лиханова. Инициатором выставки стала Надежда Агишева, основатель Музея советского наива в Перми. Выставка стала результатом совместной работы композитора Владимира Раннева, художников Кати Бочавар и Ксении Понкратовой и куратора Ивана Козлова.

На выставке «Монологи» зрители не только видят высказывание художника в привычных жанрах живописи и графики, но и слышат голос художника — то как звучание прямой речи, то как эхо, оживляющее пространство благодаря саунд-инсталляции, основанной на произведении Владимира Раннева.

Выставка-инсталляция «Монологи» — это вторжение театра в художественную экспозицию. Архитектор выставки Катя Бочавар и композитор Владимир Раннев погружают посетителей в мир живописных и графических работ посредством видео и звука. Зрители слышат живой голос художников-аутсайдеров, слова, когда-то произнесённые ими, но в их роли выступают современные художники Александр Ляшенко (Петлюра), Илья Попенко и Александр Теребенин. Владимир Раннев и Катя Бочавар и раньше работали в жанре саунд-инсталляции. Автором видеоряда для этого проекта стала Ксения Понкратова.

Выставка «Монологи» рассчитана на публику, заинтересованную в исследовании непривычных форм коммуникации с окружающим миром.

Outsider-art — искусство, которое уходит своими корнями глубоко в основы психики. Экспонаты неотделимы от личности авторов и отражают их чрезвычайно своеобразное сознание. Художники-аутсайдеры пытаются обратиться к обществу, получить ответную реплику и изменить мир в лучшую сторону, порой находясь в плену собственных заблуждений. Это странные люди, которые делают странные вещи.

Алексей Фомин, 15 лет проработавший на Пермском моторном заводе, собирает свои многочисленные работы в огромную папку, активно их продвигает и грезит о большой персональной выставке.

У Анатолия Краева, человека с интереснейшей биографией, тяга к рисованию открылась после посещения городской синагоги — по утверждению автора, до этого он провёл три года без сна. Его работы нарочито детские: Краев уверен, что только ребёнок идёт по верному пути, и ясно выражает эту мысль в своём творчестве.

Художники Саша Лиханов и Валерий Щекалов создали свои «личные религии», где художественные работы — средство проповеди. Лиханов расклеивает в Карагае объявления с надписью: «Наказываю зло», призывая жителей бороться с Антихристом, записывает видеобращения, создаёт скульптуры и объекты с ликами святых, и видит в своём творчестве один из способов служения Богу.

Затворник Валерий Щекалов почти не появляется на публике и редко выходит на связь, но многие годы пытается донести своё слово, исписывая тетрадные страницы и альбомные листы проповедями и аннотациями к собственным работам, а также записывая религиозно-поэтические прокламации на аудиокассеты.

Выставка работает до 13 апреля.

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