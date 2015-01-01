Соликамская предпринимательница победила во всероссийском конкурсе социальных проектов

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Предпринимательница из Соликамска Татьян Кудря стала победителем Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года — 2016», итоги которого были подведены на Российском инвестиционном форуме, открывшемся сегодня в Сочи. Всего на конкурс поступило 269 заявок из 54 регионов России. Лучшие социальные проекты выбирало экспертное жюри на итоговом заседании, которое состоялось накануне в Агентстве стратегических инициатив.

По сообщению агентства, Татьяна Кудря одержала победу в специальной номинации от Фонда «Наше Будущее».

Татьяна презентовала свой проект «Из отходов в доходы», уже победивший в краевом конкурсе «Предприниматель года». Она предлагает из древесных отходов с помощью нехитрой технологии переработки сырья изготавливать различную сувенирную продукцию, предметы интерьера и домашнюю утварь. Проект Татьяны Кудри имеет и социальную направленность — на производстве задействованы люди с ограниченными возможностями.

Стартовой площадкой проекта Татьяны Кудри стали соликамский бизнес-инкубатор «Верхнекамье» и муниципальный фонд поддержки предпринимательства.

Напомним, это уже вторая победа соликамских предпринимателей на федеральных конкурсах. Год назад здешняя создательница сети частных детских дошкольных учреждений «Растишка» Елена Прибыткова была признана лучшей в номинации «Лучший женский проект» окружного этапа Национальной предпринимательской премии «Бизнес-успех». В качестве награды она прошла профессиональную стажировку в США.