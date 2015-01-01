Росгеология проверит месторождение минеральных вод в Добрянском районе

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Пермский АО «КамНИИИКИГС», входящий в состав государственного геологического холдинга Росгеология, начинает мониторинг минеральных вод Полазненского месторождения в Перикамье, которое находится в Добрянском районе близ посёлка Полазна.

Исследования состава вод месторождения проводятся ежегодно. В ходе проверки берутся химические пробы, определяется содержание йода, брома, бора, аммония и сероводорода.

Напомним, на сегодняшний день минеральные воды Полазненского месторождения используются в бальнеолечении при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, периферической нервной системы, кожи. Целебная вода добывается из скважины глубиной 1418-1430 м2.