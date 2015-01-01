В Чайковском построят завод по производству соединительных деталей трубопроводов

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В понедельник, 27 февраля, на Российском инвестиционном форуме в Сочи правительство Пермского края в лице врио губернатора Максима Решетникова подписало специальный инвестиционный контракт с ОАО «Новые Фитинговые Технологии» (инвестор).

Согласно контракту, инвестор обязуется в срок до 30 ноября 2018 года реализовать инвестпроект по созданию и освоению нового промышленного производства «Строительство завода по производству соединительных деталей трубопроводов в г. Чайковский Пермского края». Объект будет возведён в Чайковском на ул. Ленина, 61А.

Срок действия инвестиционного контракта составляет семь лет.

Инвестор обязуется реализовать инвестпроект и создать 326 новых рабочих мест. А правительство Пермского края, в свою очередь, установит для инвестора ставку по налогу на прибыль в размере 13,5% и ставку по налогу на имущество — в размере 0%.