Пермское правительство и «Россети» представили на инвестфоруме совместные проекты

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В Сочи в главном медиацентре Олимпийского парка открылся Российский инвестиционный форум, в котором принимает участие делегация из Прикамья. Возглавил её и.о. губернатора Пермского края Максим Решетников.

Пермский край представил на форуме крупные инвестпроекты на совместной экспозиции регионального правительства и дочернего общества ПАО «Россети» — ОАО «МРСК Урала».

Как сообщает администрация губернатора Пермского края, за последние 10 лет ОАО «МРСК Урала» направило более 25 млрд руб. на развитие электросетевой инфраструктуры региона. Энергетики ввели в работу 16 новых подстанций общей мощностью более 600 мегавольтампер. Строительство центров питания в Пермском крае позволило обеспечить электроэнергией новые промышленные мощности, решило проблему энергодефицита в ряде территорий, повысило инвестиционную привлекательность региона, укрепив экономику региона и улучшив социальную сферу. Темпы развития региона ярко демонстрируют показатели технологического присоединения. Так, за пять лет ОАО «МРСК Урала» подключило более 60 тыс. новых потребителей.

На совместном стенде энергетики демонстрируют три крупных центра питания, которые дали жизнь ряду стратегически важных инвестиционных проектов региона.

Один из них — новая подстанция 110/10 кВт «Кочкино» мощностью 32 МВт. Новый источник питания стоимостью почти 400 млн руб. позволил обеспечить электроснабжение нового производства завода «Инкаб», входящего в кластер «Фотоника», по выпуску инновационного продукта — оптического кабеля, встроенного в грозозащитный трос.

Помимо этого подстанция «Кочкино» обеспечила электроэнергией логистический центр, рассчитанный на обслуживание магазинов торговой сети «Магнит», и дала возможность подключить к электроснабжению более 1 тыс. земельных участков, выделенных многодетным семьям в районе Большой Моси и Мартьяново.

Второй презентованный на выставке проект — подстанция 35/10 кВт «Юрман» в Кунгурском районе — построен в 2016 году в интересах компании «ЛУКОЙЛ-Пермь» в районе Ильичевского нефтяного месторождения. Здесь нефтяники возвели газотурбинную электростанцию (ГТЭС) суммарной мощностью 16 МВт. Эксплуатация ГТЭС позволяет ежегодно вырабатывать до 120 млн киловатт-часов электрической энергии.

Третий предложенный участникам форума проект — подстанция 110/35/6 кВт «Чусовая». Общий объём инвестиций «МРСК Урала» в реконструкцию составил более 600 млн руб. Модернизация объекта проходила поэтапно на протяжении трёх лет и завершилась в конце 2016 года. Центр питания был реконструирован для обеспечения необходимыми мощностями потребителей Чусового.

«Новый компаньон»