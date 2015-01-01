«Ростелеком» не включили в реестр недобросовестных поставщиков

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Пермская антимонопольная служба не нашла оснований для включения «Ростелекома» в реестр недобросовестных поставщиков.

Напомним, обращение о включении компании «Ростелеком» в реестр недобросовестных поставщиков поступило от регионального отделения Фонда социального страхования РФ.

Фонд отказался принимать банковские гарантии, предоставленные ПАО «Ростелеком» к трём контрактам на организацию доступа к интернету.

Рассмотрев обращение, антимонопольная комиссия выявила лишь формальные нарушения в действиях «Ростелекома», которые нельзя рассматривать как уклонение от заключения контракта. Кроме того, нарушения не привели к ущемлению прав заказчика.

Отметим, что это уже второе обращение в отношении ПАО «Ростелеком». Ранее внести в реестр недобросовестных поставщиков «Ростелеком» пыталось ГКУ «Гражданская защита». Соответствующее заявление поступило в Пермское УФАС 15 января 2017 года. По итогам рассмотрения заявления антимонопольная комиссия не нашла нарушений в действиях подрядчика.