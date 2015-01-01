Детский балет из Перми установил рекорд Школа хореографии «Фуэте» получила официальный сертификат Книги рекордов России

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Большие детские спектакли в исполнении учеников частной хореографической школы «Фуэте» стали уже традицией театральной Перми: «Белоснежка», «Чиполлино», и вот теперь — «Снежная королева» — настоящие зрительские хиты. Поначалу школа устраивала по одному показу, потом — два вечера подряд, и вот теперь — три полноценных театральных вечера в главном балетном зале Перми — в театре оперы и балета; но билеты по-прежнему невозможно купить! Их разбирают не только родители, бабушки и друзья-подружки юных участников постановки, но и любители хореографии, никак не связанные с артистами, поскольку знают: детский балет в исполнении «Фуэте» — это бесспорное, проверенное качество во всём, не только в хореографии и исполнении, но и в костюмах, сценографии, фонограмме... В этой школе к учебному спектаклю подходят по-взрослому.

«Снежную королеву», которую школа показала зрителям 20, 21 и 22 февраля, поставили давно сотрудничающие с «Фуэте» хореографы Александра Кокшарова и Дмитрий Четин. Это их дипломная работа в Российском институте театрального искусства (бывшем ГИТИСе), но кажется, что работали матёрые профессионалы: хореография изобретательная с множеством характерных танцев, с учётом возраста исполнителей; здесь могут проявить себя и начинающие — четырёхлетки, и почти взрослые 16-летние танцовщицы, и десятилетние солистки, чрезвычайно талантливые девочки Алина Аликина (Герда) и Майя Филиппова (Кай).

Особое уважение вызывает подбор музыки. Балет поставлен на сюиту из произведений Александра Глазунова, но ни за что не сказать, что музыка подобранная — кажется, это цельный, специально написанный танцевальный спектакль. «Снежная королева» так сочинена, что даже самый «непродвинутый» зритель замечает, как эта музыка красива, а эффектный вальс, под который на сцене кружатся снежинки, будет долго звучать в каждой зрительской голове. Глазунов — любимый композитор руководителя школы «Фуэте» Елены Левиной, и школе всегда хорошо работается с его музыкой.

Одна из «фишек» спектаклей «Фуэте» — массовые танцы. Здесь танцуют все — розы, вьюнки и колокольчики; льдинки, снежинки и снежные комочки; волны и ветер. Что уж говорить о детских развлечениях на городском катке, о буйных плясках лесных разбойников, о бале во дворце Принца и Принцессы! Особенный зрительский восторг вызывают самые юные участники — четырёх-пятилетние малыши в ролях зелёных травинок. Казалось бы, совсем несмышлёные, они так слаженно двигаются по сцене!

Массовые танцы — не только украшение, но и совершенно необходимый элемент детских балетов «Фуэте». Ведь буквально каждый ученик мечтает принять участие в большом спектакле, и все, кто достоин выйти на сцену, на неё непременно выйдут. В трёх спектаклях приняли участие в общей сложности 370 артистов! В каждый из вечеров на сцену выходило по 290 детей. Это абсолютный российский рекорд, что официально зафиксировал представитель Книги рекордов России, который побывал на спектакле и вручил руководителям школы соответствующий сертификат.

Конечно, даже за три вечера детский балет «Снежная королева» посмотрели далеко не все желающие, поэтому спектакль повторится в мае — тоже в течение трёх вечеров, но уже на сцене Театра-Театра.

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