Пермский край получит на строительство и ремонт гидротехнических сооружений 71,585 млн руб.

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Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края и Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) подписали соглашение о предоставлении региону федеральных субсидий в 2017 году в размере 71 млн 585,6 тыс. руб. Деньги планируется потратить на Пермский край получит строительство гидротехнических сооружений (ГТС) пруда на р. Лопва в с. Юрла Юрлинского района, реконструкцию ГТС пруда на р. Лысьва в п. Кормовище Лысьвенского городского округа, берегоукрепление Воткинского водохранилища в районе с. Усть-Качка (III очередь, 1 этап) Пермского района, капремонт берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища в г. Перми (участок № : от грузового порта «Пермь» до пассажирского причала №9), капремонт ГТС водохранилища на р. Юг в п. Юго-Камский Пермского района и капремонт ГТС пруда на р. Северная в д. Полуденная Пермского района), сообщает администрация губернатора Пермского края.

«Новый компаньон»