Кунгурский машзавод намерен увеличивать объёмы производства

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Как сообщает пресс-служба предприятия, по итогам 2016 года выручка Кунгурского машзавода (КМЗ) выросла на 30% по отношению к предыдущему году и составила 583 млн руб.

В пресс-службе КМЗ акцентируют, что увеличение объёмов производства стало возможным несмотря на вынужденный пятимесячный простой цехов в 2016 году.

Высокие показатели на КМЗ объясняют, в частности, двукратным повышением производительности труда.

«По данным на конец 2016 года на предприятии трудится 400 сотрудников, это в два раза меньше чем в 2014-15 годы. Производительность труда, по сравнению с предыдущими годами, повысилась на 100%, а средняя заработная плата увеличилась на 30% и составила 32 тыс. руб.», — сообщают в пресс-службе завода.

Согласно планам на 2017 год, КМЗ должен изготовить 70 мобильных установок. Выручка от продажи продукции составит 1,5 млрд руб.

При этом, как отмечают на КМЗ, на первые четыре месяца предприятие уже обеспечено заказами, общая стоимость которых составляет 650 млн руб.

Как сообщает директор по производству Кунгурского машзавода Анатолий Уржумов, в данный момент завод набирает новых сотрудников.

«Требуются токари, расточники, врезеровщики, сварщики, слесари. График работы напряжённый, но если мы берём на себя обязательства, то выполняем», — заявляет работодатель.

Напомним, Кунгурский машзавод находится в процедуре банкротства. В 2016 году на несколько месяцев были остановлены производственные процессы предприятия. В сентябре производство было восстановлено. В декабре 2016 года было подписано мировое соглашение с основным кредитором КМЗ - «Сбербанк Капитал». В результате достигнутых договоренностей был принят план развития предприятия до 2022 года, предполагающий поэтапное увеличение объёмов производства.