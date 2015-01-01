Выручка «Метафракса» за 2016 год увеличилась на 7%

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По итогам 2016 года выручка ПАО «Метафракс» достигла 17 млрд 423 млн руб., что на 1 млрд 150 млн руб. или на 7% выше, чем за тот же период прошлого года.

По данным бухгалтерской отчётности, организацией произведено товарной продукции на 17 млрд 139 млн руб., что на 512 млн руб. (3,1%) больше, чем в прошлом году. Доля экспорта в объёме продаж составила 31,5%, против 33,2% по итогам 2015 года. Социальный пакет компании составил 184 млн руб.

За год фактический объём производства метанола достиг 1 млн 58 тыс. тонн, что на 129 тыс. тонн (12%) больше. Выпуск формалина составил 367 тыс. тонн (+15 тыс. тонн, или 4% к 2015 году). Производство КФК увеличилось на 11,7 тыс. тонн, составив 194 тыс. тонны. Объём производства пентаэритрита составил 22,8 тыс. тонн (+526 тонн, или 2%). Выпуск пентаэритрита микронизированного 892 тонны. Объём производства уротропина составил 28,4 тыс. тонн (на уровне 2015 года). Выпуск уротропина микронизированного составил 325 тонн. Объём производства полиамида блочного составил 766 тонн (+ 66 тонн, или + 8,6% к уровню 2015 года).

Объем инвестиций за 2016 год достиг 3 млрд 629 млн руб. (+ 954 млн. руб. или 26% к уровню 2015 года).

Как сообщают в пресс-службе компании, в 2016 году ПАО «Метафракс» обновило подвижной парк (приобретены цистерны под метанол и формалин). Реализуется второй этап реконструкции метанола, по окончании которого производительность агрегата возрастет на 10% (до 3 375 тонн в сутки), завершено возведение второй установки по производству малометанольного концентрированного формалина. Сдан в эксплуатацию односекционный трёхэтажный жилой дом.

Армен Гарслян, председатель совета директоров ПАО «Метафракс»:

— В 2016 году мы наблюдали существенное снижение цен на метанол на мировом рынке. При том, что производственные мощности предприятия были загружены максимально эффективно — конъюнктура цен сказалась на финансово-экономических результатах деятельности. Также влияние на финансовые результаты оказала отрицательная курсовая разница. При этом «Метафракс» сохранил сбытовой баланс между российским и внешним рынком. И сегодня мы констатируем, что компания законтрактована на 2017 год по основным видам продукции.

Владимир Даут, генеральный директор ПАО «Метафракс»:

— Достижением года считаю рекордное производство метанола. Этот рубеж стал самым крупным за всю историю выпуска продукта с момента запуска производства в сентябре 1984 года. Несмотря на сложности в экономике страны и падение цен на метанол в поставках на экспорт, компания достойно отработала год. За последнее время обозначилась стойкая динамика роста экспортных цен на метанол на фоне оживления внутреннего и зарубежного рынка и укрепления рубля. Ни у одной компании в России нет подобной, как у нас, глубины переработки метанола: только в Губахе мы способны перерабатывать 340 тыс. тонн продукта в год, или почти 30%. Поэтому мы не только выстоим в кризис, но и нарастим присутствие на рынке.

«Новый компаньон»