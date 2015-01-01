На здании Театра-Театра появится мемориальная доска В юбилейном для Театра-Театра году у служебного входа установят мемориальную доску, посвящённую памяти Ивана Бобылева

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Накануне празднования 90-летия Театра-Театра завершился конкурс скульпторов на создание мемориальной доски многолетнему руководителю Пермского театра драмы Ивану Бобылёву. Иван Тимофеевич Бобылёв сыграл особую роль в развитии театрального искусства Перми: он возглавлял театр с 1967 по 2004 годы и за это время создал более 50 спектаклей, пригласил на постановки 42 режиссёров и 47 художников из Москвы, Ленинграда, Риги и Одессы.

Конкурс на эскиз мемориальной доски был объявлен ещё в прошлом году, и в своём обращении к участникам конкурса руководство Театра-Театра просило учесть следующие параметры: доска должна быть простым по форме и метафоричным памятником человеку, имя которого тесно связано не только с историей театра, но и с культурой Перми и театральной сферой всей России; она должна отражать многолетнюю работу, которую проводил «строитель пермской драмы», а также те заботы, которые приложил к созиданию театра Иван Тимофеевич.

Из представленных на конкурс работ художественное руководство театра отдало предпочтение эскизу скульптора Алексея Татаринова. Его замысел показался комиссии наиболее близким к основным идеям увековечения памяти Ивана Бобылёва.

Скульптор Алексей Татаринов — выпускник Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества. Работает с деревом, камнем, металлом, бетоном и полимерами в различных сочетаниях. Неоднократно участвовал и занимал призовые места в конкурсах снежной и ледовой скульптуры. Является автором памятника малым народам севера и скульптур «Архангел Михаил» и «Солдат» в Салехарде, а также многих памятников и скульптур, украшающих города и сёла Пермского края: памятника Матрёне Ивановне Яковлевой в селе Буб, скульптурной группы «Крылатые качели» в Лысьве, скульптуры «Лось» в Чердыни, скульптурной композиции «Семейство оленей» в селе Карагай.

В процессе обсуждения проекта мемориальной доски Ивану Тимофеевичу Бобылёву главный режиссёр Театра-Театра Владимир Гурфинкель дополнил замысел скульптора: мемориальная композиция получила внешний объём, световые и звуковые эффекты.

Мемориальная скульптурная композиция будет состоять из объёмного макета сцены и портрета режиссёра. На символическую авансцену любой желающий сможет возложить цветы мастеру. Важнейшей частью композиции станут свет и звук. Когда на сцене Театра-Театра будет начинаться спектакль, «сцена» мемориальной доски осветится и начнётся звуковая трансляция спектакля.

Доска будет установлена в конце нынешнего театрального сезона или в начале будущего, в сентябре, в зависимости от того, сколько времени понадобится на изготовление скульптурной композиции и согласование её установки с городским Советом по топонимике. Установка доски станет ещё одним событием, посвящённым празднованию 90-летия Театра-Театра.

Юбилейный театральный вечер состоится 14 марта.

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