«Ренова» вложит около 25 млрд руб. в строительство агрохолдинга в четырёх российских регионах

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Группа компаний «Ренова» (принадлежит Виктору Вексельбергу) намерена создать агрохолдинг по строительству тепличных комплексов в четырёх российских регионах, в том числе и в Пермском крае пишет газета «Ведомости». Проект планируется реализовать в Свердловской области, Пермском крае, Чувашии и Коми.

Общий объём инвестиций оценивается в сумму около 25 млрд руб., площадь строительства составит порядка 100 га.

Как отмечают в «Ренове», строительство тепличных комплексов «станет прорывом в сфере импортозамещения и будет способствовать укреплению продовольственной безопасности российских регионов».

Соответствующие соглашения планируется подписать в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи 27-28 февраля.

«Новый компаньон»