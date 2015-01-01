Как купить современную квартиру в новом доме за миллион рублей? «Камская долина» предлагает квартиры в новом доме на ул. Автозаводская, 11

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Кто из нас не мечтает о новой жизни в красивом доме. Рано или поздно многие пермяки начинают задумываться о поиске своей хорошей квартиры. Как вы думаете, можно ли в Перми найти такую квартиру, чтобы нравились и качество, и цена? И если можно, то где?

Предлагаем вместе разобраться, чем богат пермский рынок жилья и как при многообразии предложений сделать правильный выбор.

Итак, начнём по порядку.

Хорошая квартира. Что это значит? Для кого-то это понятие включает удачное расположение дома, а кому-то важна рациональная планировка. Единых критериев здесь нет, всё зависит от личных потребностей и предпочтений каждого новосёла.

А как выглядит квартира за миллион? Кто-то представляет «однушку» в старой «хрущёвке» на окраине города, а кто-то — тесную студию в новостройке-«муравейнике».

Мы знаем один дом, в котором сочетаются лучшие характеристики современного жилья — цена и комфорт. Он строится на ул. Автозаводская, 11 в Закамске под девизом «Я ДОМА!»

В нем всё создано для комфорта жителей — грамотные удобные планировки квартир, собственная закрытая территория, своя парковка, специальные кладовые для габаритных вещей, стильный дизайн и панорамные виды на реку Кама и город. Тем, кто знает все преимущества жизни в «зелёном» районе, будет особенно комфортно на Автозаводской, 11 — Кировский район считается «лёгкими» Перми. Вблизи дома расположены набережная реки Кама, лесной массив и большой парк «Счастье есть» с собственным колесом обозрения!

Неоспоримое преимущество нового дома — доступные цены!

Ирина Гилёва, директор по продажам ООО «Агентство инвестиций в недвижимость»:

— Цены на квартиры в новом доме от строительной компании «Камская долина» начинаются от 1 млн руб. Здесь есть планировки на любой вкус — просторные студии, классические однокомнатные квартиры, а также удобные квартиры евроформата для больших семей. С полным перечнем квартир можно познакомиться на сайте ядома-пермь.рф. Мы готовы предложить индивидуальные условия приобретения, а также предоставить рассрочку до конца 2019 года с первоначальным взносом от 11%.

Если вы любите свежий воздух и не хотите жить в центре города, новый дом на ул. Автозаводская, 11 — Ваш выбор!

Приглашаем в офисы продаж: ул. Стахановская, 45 (бизнес-центр «Синица») и ул. Советская, 30.

Телефон: (342) 218-16-55, сайт ядома-пермь.рф.

Проектная декларация на сайте ядома-пермь.рф.

Застройщик: ООО «Проект-1». Генеральный подрядчик: АО «Камская долина».

Рассрочка предоставляется ООО «Проект-1».

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