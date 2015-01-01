В Перми задержали одного из организаторов митинга памяти Бориса Немцова

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Как сообщает председатель Пермской гражданской палаты Игорь Аверкиев, накануне около семи часов вечера была задержан один из организаторов митинга памяти погибшего два года назад в Москве Бориса Немцова.

Напомним, изначально активисты заявили три площадки для проведения митинга в Перми, в том числе у скульптуры «Легенда о пермском медведе». Но городские власти согласовали лишь две из них: «Парк камней» и площадку у памятника жертвам политических репрессий на Егошихинском кладбище. В итоге организаторы приняли решение провести митинг на Егошихинском кладбище 26 февраля в 14.00. Организатором митинга выступили представители демкоалиции в Пермском крае.

Уже после митинга Игорь Аверкиев написал в Facebook, что «около дома был задержан полицией один из активистов ПАРНАСа, член ОГрА Валентин Мурзаев. Сейчас его везут в одно из отделений Дзержинского РОВД. О причине задержания ему не сообщиают. Первичную консультацию юриста он сейчас получает по телефону».

Также Игорь Аверкиев сообщил, что Валентин Мурзаев пробудет в отделении полиции до утра. Но судить его будут не за организацию митинга, а по ст.20.3 КоАП («пропаганда или публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций»).

«Речь идёт о какой-то публикации в сетях со свастикой в октябре 2014 года. Валентин ничего такого не помнит, но если что-то и публиковал, то очевидно, что в антифашистском контексте. Задержание оправдывают его уклонением от общения с органами по этому делу. Завтра на суде юридическая помощь ему будет оказана», — пояснил Аверкиев.

«Новый компаньон»