На кладбищах в Перми появятся колумбарии

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Пермская городская комиссия по землепользованию и застройке рассмотрела заявление департамента имущественных отношений администрации Перми (ДИО) о внесении изменений в градостроительный регламент территориальной зоны кладбищ и мемориальных парков (С-4) в части основных видов разрешённого использования. А именно, предлагается восстановить такой вид использования территории, как колумбарий.

«Это связано с расширением Восточного кладбища, строительства крематория, в связи с чем департамент сейчас готовит концессионное соглашение», — пояснила секретарь комиссии Ольга Савицкая.

«Колумбарий расширяет возможности кладбища, это позитивные изменения», — оценил предложение председатель комиссии Андрей Ярославцев.

И так как вопросов у членов комиссии не появилось, было решено предложение ДИО и направить его на публичные слушания.

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